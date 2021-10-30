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- Avaşin'de 4 terörist silahlarını bırakarak teslim oldu
Avaşin'de 4 terörist silahlarını bırakarak teslim oldu
Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar görüntülendi.
- AA
- 30.10.2021 - 10:59
Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar görüntülendi.
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