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    Avaşin'de 4 terörist silahlarını bırakarak teslim oldu

    Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar görüntülendi.
    • AA
    • 30.10.2021 - 10:59
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    Avaşin'de 4 terörist silahlarını bırakarak teslim oldu

    Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar görüntülendi.

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