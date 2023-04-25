Avcılar'da kadının yaralanmasına sebep olan apartman mühürlendi Sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki kadının başına binanın beton parçası düşmesi üzerine yapılan incelemenin ardından bina mühürlenirkenirken vatandaşlar tahliye edildi.

İHA

Türkiye afetlerle mücadele ediyor.

Yaşanan depremlerin ardından imara uygun yapılmayan binlerce ev vatandaşa mezar oldu.

Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından gözler beklenen Marmara depremi kapsamında İstanbul'a çevrildi.

Megakentte kentsel dönüşüm çalışmları hız kesmeden sürüyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan 37 yıllık 4 katlı binanın dış cephesinden düşen beton 38 yaşındaki Mahbup Uzunay'ın ölümüne neden oldu.

Binada inceleme yapıldı

Bunun ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde bilirkişi, polis ve Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından ekiplerin raporu doğrultusunda bina tahliye kararı verildi.

İki bloktan oluşan ve içinde 26 daire bulunan bina, yapılan incelemenin ardından riskli olduğu göz önüne alınarak tahliye için tebligat yapılmaya başlandı.

Vatandaşlar tahliyeye tespki gösterdi

Binada oturan bazı vatandaşlar ise bu karara tepki gösterdi.

Binadan karot örneklerinin alınacağı ve testlerin ardından yıkımına kara verileceği öğrenildi.

Havadan kaydedildi

Öte yandan, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen bina havadan dronla görüntülendi.