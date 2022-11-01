- Haberler
- Gündem Haberleri
- Avcılar'da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi
Avcılar'da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi
Avcılar'da ön sağ lastiğindeki balataların aşırı ısınması sonucu duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
- 01.11.2022 - 09:47
- Güncelleme : 01.11.2022 - 09:49
Küçükçekmece yönünden bugün saat 09.00 sıralarında sefer yapan metrobüsün ön sağ lastiğinden duman çıktığı fark edildi.
Metrobüs şoförü, durakta yolcuları tahliye ederek yangın tüpüyle lastikte ısınan balatalara müdahale etti.
Yolcular diğer metrobüslere bindirildi
Yolcular diğer metrobüslere bindi. O anlar kameralara yansıdı.
Arızalanan metrobüs çekiciyle götürüldü.