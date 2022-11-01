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    Avcılar'da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi

    Avcılar'da ön sağ lastiğindeki balataların aşırı ısınması sonucu duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
    • 01.11.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:49
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    Avcılar'da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi

    Küçükçekmece yönünden bugün saat 09.00 sıralarında sefer yapan metrobüsün ön sağ lastiğinden duman çıktığı fark edildi.

    Metrobüs şoförü, durakta yolcuları tahliye ederek yangın tüpüyle lastikte ısınan balatalara müdahale etti.

    Yolcular diğer metrobüslere bindirildi

    Yolcular diğer metrobüslere bindi. O anlar kameralara yansıdı.

    Arızalanan metrobüs çekiciyle götürüldü.

    Avcılar da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi #1

    Avcılar da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi #2

    Avcılar da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi #3

    Avcılar da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi #4

    Avcılar da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi #5


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