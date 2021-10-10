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    Avcılar'da otobüs kapısına çantası sıkışan genç camı kırdı

    Otobüsten inmek istediği sırada kapının kapanmasıyla çantası kapıya sıkışan genç, attığı tekmelerle otobüse zarar verdi.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 10:43
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    Avcılar'da otobüs kapısına çantası sıkışan genç camı kırdı

    İstanbul Avcılar'da otobüsten inmek isteyen genç bir yolcu, kendisini fark etmeyen şoförün kapıyı kapatmasıyla çantasını kapıya sıkıştırdı.

    ÖN KAPININ CAMINI KIRDI

    Duruma sinirlenen genç, otobüsün camını tekmeleyerek tuzla buz etti.

    Otobüsteki yolcu ve şoförün öfkeli gence tepki göstermesi olayı tartışmaya dönüştürdü. Sinirlenen otobüs şoförü, yolcuya “Geber ulan” diyerek tepkisini gösterdi.

    Yaşanan tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Avcılar'da otobüs kapısına çantası sıkışan genç camı kırdı ViDEO

    Avcılar da otobüs kapısına çantası sıkışan genç camı kırdı #1

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