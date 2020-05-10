AVM'ler yarın açılıyor

Alışveriş merkezlerinde, 11 Mayıs'tan itibaren açılma kararının ardından başlayan hazırlıklarda sona gelindi. Hijyen önlemiyle hizmete açılacak AVM'lerdeki mağazaların çoğu ise kapalı kalacak.

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, alışveriş merkezlerinin içinde bulunan birçok mağaza, faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu.

Bunun üzerine AVM'lerde sadece market ve eczaneler, belirli saatlerde hizmet vermeye devam etti.

Geçen 1 aylık süre sonunda ise AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağı açıklandı.

HİJYEN TEDBİRLERİ UYGULANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açılış sürecinde uygulanması gereken hijyen tedbirleri, AVM yönetimlerince uygulandı.

130 MAĞAZA'DAN 15'İ AÇILACAK

Antalya kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinde de açılış için gerekli önlemler alındı. AVM'de bulunan 130 mağazadan yalnızca 15'i açılacak. Antalya'daki bazı AVM'ler ise açılışlarını 1 Haziran itibarıyla yapacak. AVM'nin giriş kapısına maskesiz giriş yapılamayacağı uyarısı asılırken, gelen ziyaretçilerin ateşi ölçülecek.

BİLGİLENDİRİCİ AFİŞLER

Bunların yanı sıra koridorlara sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uyarılar yerleştirildi, yemek katındaki tüm masa ve sandalyeler kaldırıldı, AVM içine koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler asıldı.

HER ŞEY KORONAYA GÖRE DİZAYN EDİLDİ

Tuvaletlerin kapıları, temassız çalışmaya başlarken, lavabolar birer boşluk bırakılacak şekilde ayarlandı. AVM içinde temizlik için 'dezenfeksiyon ekibi' kuruldu, asansör ve yürüyen merdivenler, sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi.