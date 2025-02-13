Avrasya Tüneli ekonomiye 1,5 milyar dolar katkı sağladı

AA

Ulaşımda dev projeler hayata geçiriliyor...

Hizmete açıldığı 2016 yılından bu yana İstanbul trafiğini rahatlatan projelerin başında gelen Avrasya Tüneli'nin ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlandı.

ÇALIŞMALAR TEK TEK YAYINLANDI

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş'den (ATAŞ) yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği, karbon ayak izi, su ve atık yönetimi, toplumsal katkı ve çalışan hakları gibi sürdürülebilirliğin kritik konularında atılan adımların yer aldığı 2023 dönemi raporu, ilk olması nedeniyle tünelin açılışından bu yana gerçekleştirilen çalışmaların tamamını içeriyor.

Şirket bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi liderliğinde hazırlanan rapor, tünelin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki işletme performansını ele alıyor.

GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uygun hazırlanan ve tüm paydaşlara şeffaf ve kapsamlı bilgi sunmayı amaçlayan raporda, önceki yıllara ait verilerle karşılaştırmalar yapılarak tünelin sürdürülebilirlik performansındaki gelişmeler ve hedefleri değerlendiriliyor.

91 BİN TON KARBON EMİSYONU AZALTILDI

Buna göre, Avrasya Tüneli ile İstanbul'un iki kıta arasındaki ulaşım yükü hafifletilirken, çalışmaların çevresel etkilerini en aza indirmek için adımlar da atıldı.

Tünelin açılışından itibaren geçen 7 yıllık süreçte, 172 milyon saat zaman ve 218 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf, şehirdeki hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağladı.

Şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilikçi teknolojiler kullanılarak karbon ayak izinin düşürülmesine çalışıldı.

Bu çerçevede bugüne kadar 91 bin ton karbon emisyonu azaltıldı.

1,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Avrasya Tüneli, hizmet vermeye başladığı 2016 yılından 2023 sonuna kadar sürdürülebilirlik için attığı adımlarla ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı.

Öte yandan, Deloitte tarafından yapılan Ekonomik Etki ve Harcama Getirisi Analizi, tünelin sözleşme süresi boyunca toplamda 8,6 milyar dolar kamu tasarrufu sağlayacağını öngörüyor.

Bu da 1,245 milyar dolar olan tünelin yatırım bedelinin yaklaşık 7 katı büyüklüğünde bir tasarrufa işaret ediyor.

Avrasya Tüneli, Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Teşkilatınca (OECD) sürdürülebilir ve kaliteli altyapı projelerini desteklemek amacıyla geliştirilen "Mavi Nokta Ağı" (Blue Dot Network-BDN) sertifikasyonu kapsamında pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayan ulaştırma alanındaki ilk proje de oldu.

AVRASYA TÜNELİ'NİN SÜRDÜRÜREBİLİRLİK BAŞARISI

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Yapı Merkezi ve Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, dünya genelinde hızla değişen dinamiklerin sürdürülebilirlik kavramını her geçen gün daha da önemli hale getirdiğini vurguladı.

Arıoğlu, tünelin yalnızca iki kıtayı birbirine bağlayan bir geçiş noktası olmadığını, aynı zamanda İstanbul'un geleceğine ışık tutan stratejik vizyonun temsilcisi olduğunu belirtti.

Tasarım ve inşaat sürecinde olduğu gibi işletme döneminde de her konunun sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ele alındığını ifade eden Arıoğlu, şunları kaydetti: