Avrasya Tüneli’nden bir yılda 385 bin motosiklet geçti Avrasya tüneli, sadece araçlar için değil aynı zamanda motosikletler için de denizin altından Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirdi.

AA

Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirerek İstanbul trafiğini rahatlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, Tünel, 22 Aralık 2016 tarihinde hizmete alındı.

Avrasya Tüneli, Bakanlığın kararıyla 1 Mayıs 2022'den beri motosikletli sürücülere de hizmet sunuyor.

Bir yılda geçen motosiklet sayısı 384 bin 644 oldu

Avrasya Tüneli’nden, 1 Mayıs 2022’den bu yana 384 bin 644 motosiklet geçişi gerçekleşti

İki kıta arasındaki en kısa yol

Açılışından bu yana 105 milyon 540 bin 875 araç geçişinin gerçekleştiği ve nisanda 68 bin 153 birim araçla maksimum aylık ortalama geçişine ulaşan tünel, bir yıldır motosiklet sürücüleri için de iki kıta arasındaki en kısa yol olarak öne çıktı.

Günlük ortalama motosiklet geçişi: 1.054

Avrasya Tüneli’nden günlük ortalama motosiklet geçişi 1.054 olurken, bu araçla en fazla geçiş 2 bin 653 ile 30 Nisan günü kaydedildi.

Motosiklet tarifesi

Özellikle kötü hava koşullarında sürücüler için güvenli güzergah imkanı sağlayan Avrasya Tüneli, motosikletler için 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,70 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10,35 liradan ücretlendiriliyor.

Kazalara 1 dakika 38 saniyede müdahale

Avrasya Tüneli, 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle 7/24 kesintisiz izleniyor. Arıza, kaza gibi olağan dışı durumlara uzman ekipler anında müdahale ediyor.

Geçen yıl arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 38 saniye içinde ilk müdahalenin gerçekleştirildiği tünelde, ortalama 11 dakika 42 saniyede de trafik normal seyrine döndürüldü.

Bir yılda tüneli kullanan motosikletlerin, otomobillerle kıyaslandığında daha fazla tünel içi olaya karıştığı tespit edildi. Bu nedenle motosiklet kullanıcılarının tünel geçişleri sırasında hız kurallarına uymaları, şerit değişikliği yapmamaları ve acil durumlar dışında duraklamamaları hem kendi hem diğer sürücülerin güvenliği için önem taşıyor.

Motosiklet sürücüleri bilgilendiriliyor

Avrasya Tüneli’ni kullanacak motosiklet sürücülerini bilgilendirmek üzere hazırlanan “Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenlik ve Sürüş Uyarıları” videosuna Avrasya Tüneli Youtube Kanalı’ndan ve "https://youtu.be/EzC4KJs1RnI" linkinden erişilebiliyor.