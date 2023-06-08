Avrupa Konseyi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için Türkiye'yi hedef aldı Türkiye'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulamaması üzerine başlatılan ihlal prosedürü sonucunda, Türkiye'nin konseyden ihracı da seçenekler arasına alındı.

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Türkiye ile Avrupa arasındaki en tartışmalı davalardan olan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davaları hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kavala ve terör suçundan tutuklu Demirtaş için Avrupa Birliği (AB) kurumları her fırsatta Türkiye'yi hedef alıyor.

Son olarak 5-7 Haziran'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymayan ülkelerin durumunu değerlendirmek üzere toplandı.

Türkiye için hazırlık talimatı verildi

Toplantıdan sonra basına açıklama yapılırken Türkiye'nin, Demirtaş ve Kavala hakkındaki AİHM kararlarını uygulamadığı ve tutukluluklarının devam ettiği için üzüntü duyulduğuna dikkat çekildi.

Bu kapsamda Avrupa Konseyi Sekreteryası’na 12 Temmuz’daki toplantıya kadar Türkiye’ye karşı alınabilecek önlemler ile ilgili hazırlık yapılması talimatı verildi.

Türkiye'nin ihracı seçenekler arasında

Kavala’nın eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde hazırlanan önerilerin tüm yönleriyle değerlendirileceği belirtilirken bu önerilerden birinin de ihraç olacağına dikkat çekildi.

İhlal süreci 2022'de başlamıştı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) ihlal prosedürü başlatılmıştı.

Şubat 2022'de başlatılan süreçte mahkeme Osman Kavala için hak ihlali kararına varmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46. maddesinin ihlal edildiği vurgulanan karardan para cezası çıkmıştı.

Mahkeme, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması için kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne göndermişti.