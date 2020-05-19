Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye kayyum eleştirisi

HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştiren Avrupa Konseyi kurum başkanlarından Anders Knape, belediye başkanlarının gözaltına alınması nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, HDP’li belediyelere atanan kayyumla ilgili açıklamada bulunarak uygulamayı eleştirdi.

Yerel yönetimlerin hedef alındığını söyleyen Knape, bu konuda endişeli olduklarını söyledi.

"MEMURLAR YÖNETMEKTEDİR"

Koronavirüs salgını sırasında bile, belediye başkanlarının görevden alındığına ve yerlerine devlet tarafından kayyum atandığına dair haberler aldıklarını belirten Knape, "Sonuç olarak, o belediyelerin önemli bir kısmı şu anda 31 Mart 2019'da seçilmiş başkanlar tarafından değil, devlet tarafından atanmış memurlar tarafından yönetilmektedir.” ifadelerini kullandı.

"CİDDİ VE SÜREKLİ BİR TEHDİTTİR"

Knape, açıklamalarında, "Benzer durumlarda daha önce de söylediğim gibi, yerel seçilmiş temsilcilere karşı yasal kovuşturmaların aşırı kullanımı ve yerlerine devlet tarafından görevlilerin getirilmesi sadece özgür ve adil seçimleri destekleyenlere karşı bir hakaret değil, aynı zamanda Türkiye'deki yerel demokrasinin düzgün işlemesi açısından da ciddi ve sürekli bir tehdittir.

Kongremiz, Türkiye'nin güneydoğusundaki yerel seçimlerden sonra seçilen adaylar ve tutuklanan belediye başkanları ile ilgili bir dizi karar hakkında Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nun yasal görüşünü talep etti ve bu raporun yayınlanmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.