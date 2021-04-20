Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar var? Türkiye Avrupa Süper Ligi’ne katılacak mı?

Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar var? Türkiye Avrupa Süper Ligi’ne katılacak mı?

Avrupa Süper Ligi, dünya futboluna damgasını vurdu. Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Peki, Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar var?

Avrupa Süper Ligi, futbol dünyasının gündemine oturdu.

Avrupa'nın en güçlü futbol kulüplerinden 12 tanesi, UEFA ve FIFA'dan bağımsızlık olarak Avrupa Süper Ligi adı altında alternatif bir "Şampiyonlar Ligi" kurduklarını duyurdu.

Galatasaray'ın bu ligde yer alacağı yönünde iddalar ortaya atılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, lige ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bu iddiaların ardından 'Türkiye Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı?' sorusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Futbolseverler, Bakan Kasapoğlu’nun ''katılımcılık ilkesiyle çeliştiği'' şeklinde değerlendirdiği lige ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Peki, UEFA'nın yaptırımlar uygulayacağını söylediği Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar var? Türkiye Avrupa Süper Ligi’ne katılacak mı? İşte, detaylar...

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Avrupa Süper Ligi, Avrupa kıtasında yer alan üst seviye 12 takımın UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek oluşturduğu yeni bir turnuvadır. Bu lig, daha büyük para ödüllerinin dağıtılacağı ve 10 takımdan iki ligin yer alacağı, üst turlarının ise Şampiyonlar Ligi’ne benzeyeceği bir organizasyondur.

Avrupa futbolunda elde ettikleri gelirlerin dağıtımını UEFA'ya bırakan dev kulüpler, artık parayla daha fazla oynama hakkı elde etmek istiyor.

UEFA, Şampiyonlar Ligi organizasyonundan elde ettiği gelirin yaklaşık 4'te 3'ünü her yıl katılım sağlayan kulüplere dağıtıyor. Yeni kurulan Süper Lig ise 15'i kurucu kulüp olmak üzere 20 takımla oynanacak ve gelirler bu takımlar arasında paylaşılacak.

Şu an 12 takımın bulunduğu oluşumda ilerleyen günlerde 3 takımın daha katılması bekleniyor. Turnuvada 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği belirtildi.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Avrupa Süper Lig'inde şu an için yer alan takımlar şu şekildedir.

Manchester United

Liverpool

Manchester City

Arsenal

Chelsea

Tottenham Hotspur

Barcelona

Real Madrid

Atletico Madrid

Inter

Milan

Juventus

JP MORGAN FİNANSE EDECEK

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Avrupa'nın en büyük 12 futbol kulübünün kurduğu Avrupa Süper Ligi'ni 6 milyar dolar ile finanse edeceğini açıkladı. Reuters'ın haberine göre, JP Morgan'ın bir sözcüsü iddiayı e-posta yoluyla teyit etti.

TÜRKİYE AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KATILACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum." ifadeleri yer aldı.

TFF'DEN AVRUPA SÜPER LİGİ'NE TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Avrupa'da bazı kulüpler tarafından oluşturulan Avrupa Süper Ligi projesine tepki gösterdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz." denildi.

TFF'nin, futbolun çatı kurumları FIFA ve UEFA başta olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu'na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz. Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfına sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz."





FUTBOLUN PATRONLARI KARŞI ÇIKIYOR

UEFA ile FIFA ile birlikte İngiltere, İspanya, İtalya futbol federasyonları da Süper Lig projesine karşı çıkıyor. Diğer taraftan, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli'nin Avrupa Kulüpler Birliğinden (ECA) ayrıldığı bildirildi.

UEFA, Avrupa Süper Ligi’ne katılacak kulüpleri UEFA organizasyonlarının tamamen dışında bırakma uyarısında bulunuyor. UEFA, Premier League, La Liga ve Serie A yönetimleri tarafından yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“FIFA’nın da açıkladığı gibi, Avrupa Süper Ligi’ne katılacak kulüpler yerel, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecekler ve bu kulüplerin oyuncuları, milli takımlarını temsil edemeyebilirler.”





Avrupa Kulüpler Birliği de 12 futbol takımı tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin bir açıklama yapt. Açıklamada, “Birliğimiz, bugün medyada bulunan ‘Avrupa Süper Ligi’ modeline şiddetle karşı çıkmaktadır. Avrupa Süper Ligi’nin kurucusu 12 kulüp, Avrupa Kulüpler Birliği’nden istifa etti." ifadeleri yer aldı.

Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu belirten FIFA'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi:

“Futbolun yönetici organlarının bu yapının eşitlikçi kalmasını kontrol etmesi gerekmektedir. Bu şartlar gereğince, FIFA olarak bu ‘kapalı Avrupa kaçış liginin’, uluslararası futbol iskeletinde yer almasını onaylamadığımızı bildirmek istiyoruz.”