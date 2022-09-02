Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları ağustosta yüzde 26 arttı

Enerji krizinin etkilerinin hissedilmesi ile Avrupa’da ağustos ayında doğalgaz fiyatları yüzde 26 artış gösterdi. Ankara, en ucuz doğalgaz tüketen başkentler arasına girdi.

Avrupa’da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren enerji krizi, olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor…

Fiyat artışında etkili olan faktörlerin başında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğalgaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi geldi.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğalgaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürdüğünü açıklamışken, Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde bakım nedeniyle durduruldu.

Vadeli doğalgaz fiyatları arttı

AA’nın haberine göre; Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, 30 Ağustos'ta 252 eurodan kapandı.

Doğalgazın megavatsaat fiyatı ağustos ayının ilk gününde yaklaşık 200 eurodan işlem görmüştü. Böylece, doğalgazın megavatsaat fiyatı, Avrupa'da bir ayda yüzde 26 artış gösterdi.

Depolardaki gaz, kışı geçirmeye yetmeyebilir

Avrupa Birliği ülkelerinin doğalgaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 80'i geçmesine rağmen Rusya'dan akışın kesilmesi halinde, depolardaki gazın kış aylarındaki tüketimi karşılamaya yeterli olmayacağı öngörülüyor.

En yüksek doğalgaz fiyatı Amsterdam’da

Avusturya ve Macaristan'ın enerji piyasası düzenleme kurumları ve Finlandiya merkezli araştırma firması VaasaETT'in hazırladığı Konut Enerji Fiyat Endeksi verilerine göre, Avrupa'da kilovatsaat başına meskende doğalgaz fiyatı temmuzda en yüksek 5,10 lira ile Amsterdam'da oldu.

Konutlarda doğalgaz fiyatı sıralamasında kilovatsaat başına 4,19 lira ile Stockholm ikinci sırada yer alırken, onu 4,01 lira ile Kopenhag takip etti. Kopenhag'ı, 3,37 lira ile Londra, 3,28 lira ile Viyana ve 3,17 lira ile Bern izledi. Kilovatsaat başına doğalgaz fiyatı temmuzda Berlin'de 3,13 lira, Brüksel'de 2,37 lira, Paris'te 2 lira oldu.

Ankara, doğalgazı en ucuz tüken başkentler arasında

Meskenlerde doğalgaz fiyatının en düşük olduğu ülkeler arasında, 91 kuruş ile Varşova, 55 kuruş ile Belgrad ve 36 kuruş ile Budapeşte yer aldı.

Ankara ise kilovatsaat başına 53 kuruş ile doğalgazı en ucuz tüketen başkentler sıralamasına girdi.