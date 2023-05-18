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14 Mayıs seçiminde sandıktan ikinci tur çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışı açık ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde bitirse de seçim ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için iktidar ve muhalefet çalışmalarına başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Avrupalı Milli Görüşçülerden destek geldi.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından Hasan Damar, bir video yayınlayarak dava arkadaşlarını Erdoğan'a destek vermeye çağırdı.

Damar şu ifadeleri kullandı:

"Muhterem dava arkadaşlarım. Malumunuz Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Ben daha evvel birinci turda da ifade ettiğim gibi bu turda da Cumhurbaşkanımıza destek vermemiz lazım.



Bütün mevcudiyetimizle, bütün dava arkadaşlarımı destek vermeye davet ediyorum. Bu münasebetle yıllarca gayret ettiğimiz dava arkadaşlarımız beni acımasızca eleştirdiler. Hatta bazıları o kadar ileriye gittiler ki 'aklı yerinde değil, birileri kullanıyor'... dediler.



Allah'a hamd olsun 50 senedir ben bu dava içerisinde olan biri olarak beni, hiç kimse kullanamadı, kullanamaz da...



Çünkü benim gayem Allah'ın rızasıdır.



Bazı saflar, geri zekalı arkadaşlar, 'bu söz onun değildir' diye benim aklım yerinde, sıhhatimden mahrumiyetim var ama aklım fikrim yerinde onun için ben tüm Türkiye genelindeki kardeşlerimizden mevcut Cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum.



Çünkü bu düşmanlıklar küresel olarak devlete düşmanlıktır. Devlet elimizden giderse bizim bir daha devlet kurma şansımız olmaz. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum. Bu duygularla size selamlarımı arz ediyorum."