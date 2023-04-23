Avrupa'daki Türk vatandaşları için basılan "Türkiye Yüzyılı" gazetesi ilgi görüyor Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları için 4 dilde basılan "Türkiye Yüzyılı" gazetesine ilgi yoğun... İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, 150 bin adet basılan gazetenin dağıtımından fotoğraflar paylaştı.

ensonhaber.com Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı kapsamında "Türkiye Yüzyılı" gazetesi hazırlandı. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları için basılan gazete, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin başarılarını ve vizyonunu anlatarak Almanya'nın başkenti Berlin'deki Türk vatandaşlarına ulaştırıldı. "Türkiye Yüzyılı" gazetesinde yerli ve milli atılımlar yer alıyor Gazetede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu, TOGG otomobil, savunma sanayi, ulaştırma projeleri, dış politika, Anadolu Ajansı'nın başarısı, turizmde büyüme, çevre sorunlarına çözümler, ecdat mirasının korunması ve dijital atılımlar gibi konular ele alınıyor. Vatandaştan gazeteye yoğun ilgi Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Berlin’in çeşitli noktalarında kendilerine ulaştırılan “ Türkiye Yüzyılı” gazetesine yoğun ilgi gösterdi. İlk sayfada yerli ve milli otomobili TOGG hakkında bilgi verilen gazetede, Türkiye’nin savunma sanayinde yeni projelerle yerlilik oranını yüzde 80’lere çıkardığına dikkat çekiliyor. Türkiye’nin ulaştırma projelerine dair haberlerin de yer aldığı gazetede Türkiye’nin ulusal çıkar odaklı aktif dış politika izlediği vurgulanıyor. "150 bin adet basılan gazetemizin dağıtımından birkaç güzel kare" Sosyal medya hesabından resimlerle birlikte paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığı tarafından 7 Avrupa ülkesinde yaşayan vatandaşlarımız için 4 dilde basılan Türkiye Yüzyılı gazetesi yoğun ilgi gördü. 150 bin adet basılan gazetemizin dağıtımından birkaç güzel kare" ifadelerini kullandı.

