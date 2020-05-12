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- Avrupa'ya giden tırda 573 bin 750 maske ele geçirildi
Avrupa'ya giden tırda 573 bin 750 maske ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir tırda 573 bin 750 tıbbi maske ele geçirildi.
- AA
- 12.05.2020 - 12:37
Alınan bilgiye göre, Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.
8 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MASKE ELE GEÇİRİLDİ
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.
Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.