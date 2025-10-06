Avukat Serdar Öktem cinayetinde 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul, korkunç bir cinayete şahit oldu.

Avukat Serdar Öktem'in içinde bulunduğu otomobile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Öktem, bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra yapılan açıklamada Öktem'in hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Öktem cinayetine ilişkin 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Gözaltı sayısının artabileceği bilgisi paylaşıldı.



"GELİŞMELER OLDUKÇA BİLGİ VERİLECEK"

Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ilk açıklama geldi.

Açıklamada, "Avukat Serdar Öktem’e silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ile ilgili Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı olay yerinde, şu an ilk incelemeler yapıyor. Gelişmeler oldukça bilgi verilecek" ifadelerine yer verildi.