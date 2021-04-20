Avukatlar aşı sırası için öncelik bekliyor

Adliyelerde koronavirüsün yayılma hızının düşürülmesi açısından avukatların önemini vurgulayan hukuk danışmanımız Avukat Teknail Özderyol, bu konuda önerisini sundu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar, büyük bir başarıyla devam ediyor.

4 aydır sürüdürülen aşı kampanyasında Sağlık Bakanlığı, öncelik sırası belirlemişti. Aşılamalar ilk olarak sağlık çalışanları ile başlarken daha sonra 65 yaş üstü ile devam etti.

Bazı meslek gruplarına aşıda öncelik tanınırken avukatlardan da bu yönde öncelik için talep geldi.

Hukuk danışmanımız Avukat Teknail Özderyol da bu konuda yaptığı değerlendirmede, avukatların adliyede sık zaman geçirmesini örnek göstererek; aşıda avukatlara da hakim-savcılar gibi öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Avukat Özderyol'un açıklaması şu şekilde;

"PANDEMİNİN YAYILMA HIZINI DÜŞÜRME AÇISINDAN ÖNEMLİ"

"Özellikle büyükşehirlerdeki adliyelerde günde binlerce vatandaşımızın işlerini yapmak için avukat meslektaşlarımızın bulunduğunu, bu sirkülasyon kapsamında vazifeleri gereği adliyede bulunmak durumunda olan avukatların da hakim ve savcılar gibi aşı konusunda öncelik hakkına sahip olmasının, hem bu mesleği ifa edenlerin sağlığı açısından hem de adliyelerdeki pandemi yayılma hızının düşmesi açısından büyük önemi haiz olmuştur."