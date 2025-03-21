Haberler



Gündem



Avukatlar, İstanbul Barosu kararını protesto etti: Polislere saldırdılar

Avukatlar, İstanbul Barosu kararını protesto etti: Polislere saldırdılar "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" iddiasıyla soruşturma açılan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Verilen kararı protesto etmek için baro binasına yürümek isteyen avukatlar, polis ekiplerine saldırdı.