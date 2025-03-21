Terör iddiaları hakkında karar çıktı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi için soruşturma başlatmıştı.
GÖREVDEN ALINDILAR
Mahkeme, Kaboğlu yönetiminin görevden alınması talebiyle açılan davanın kabulüne karar verdi ve Baro'da yeniden seçim yapılmasına hükmetti.
AVUKATLAR SOKAĞA ÇIKTI
Bu kararın ardından avukatlar, toplu halde kararı protesto etmeye başladı.
SOKAK ÇAĞRISI YAPTILAR
Avukatlar Çağlayan Adliyesi'nden Beyoğlu’ndaki İstanbul Barosu'na yürürken hep bir ağızdan "Sokağa çık özgürleş" sloganı attılar.
Grubun en önünde İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu yürüdü.
POLİSLERE SALDIRDILAR
Yürüyüş esnasında yasa dışı protestoya müdahale etmeye çalışan polisleri, İstanbul Barosu avukatları saldırdı.
KAMERALARA YANSIDI
Saldırı sonucu polis mensupları yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.
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