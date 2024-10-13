Avustralya'da binlerce kişi, Orta Doğu'da ateşkes çağrısı talebiyle bir araya geldi

AA

Gazze'de ve Lübnan'da İsrail'in saldırıları sürerken birçok ülkeden tepkiler gelmeye devam ediyor...

Bu kapsamda, Avustralya'nın Queensland eyaletinde Brisbane kentinde Filistin'e destek veren binlerce kişi, hükümetin Orta Doğu'da kalıcı ateşkes çağrısı yapması talebiyle bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

SİLAH TEDARİKİNİN DURMASI İSTENDİ

Konuya ilişkin bilgiler ABC News'te yer aldı.

Habere göre, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren sloganların yazılı olduğu dövizler ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, Avustralya hükümetinin Orta Doğu'da kalıcı ateşkes çağrısı yapmasını talebiyle Victoria Köprüsü'nden South Bank bölgesine yürüdü.

Göstericiler, hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasını ve silah tedarikini durdurmasını da istedi.

Öte yandan, ülkenin Victoria eyaletindeki Melbourne ve Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney kentlerinde de benzer gösterilerin düzenlendiği bildirildi.