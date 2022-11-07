Ay tutulmasında okunacak dualar hangileri? İşte ay tutulmasında faydalı olabilecek en hayırlı dualar!

Ay tutulmasında okunabilecek dualar merak ediliyor. 8 Kasım günü gerçekleşecek ay tutulmasında bazı duaların okunması dinen faydalı görülmekte. İşte o dualar...

8 Kasım 2022 Salı günü gerçekleşecek olan ay tululması öncesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) güneş ve ay tutulmasının Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametler olduğunu söylemiş ve tutulma bitinceye kadar namaz kılınıp dua okunmasını müslümanlara önermiştir.

Ay tutulmasında okunabilecek dualar, esma ve zikirler!

14 kez Ya Vehhab

100 kez Ya Gaffar

31 kez Ya Rakiybu

75 kez Ya Muzillu

1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Ay tutulmasının günü ve saati de merak ediliyor. Tutulmanın 8 Kasım Salı günü öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca tutulma Avrupa, Afrika ve Asya'dan da gözlenebilecek. Ancak Türkiye'de gündüz saatine denk gelmesi sebebiyle hava aydınlık olacak ve tutulma dolayısıyla görülmeyecek.