"Ayar-3" operasyonunda 13 kişi yakalandı Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan altın yakalandı.

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ensonhaber.com

Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi.

Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu sözlere yer verdi: