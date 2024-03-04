Ayasofya Camii'nde Ramazan ayı temizliği Tekrar camiye dönüştürülmesinin ardından her yıl milyonlarca Müslüman'ın ziyaret ettiği Ayasofya Camii'nde, Ramazan ayı öncesi temizlik çalışması yapıldı. Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi.

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ensonhaber.com

11 ayın sultanı neredeyse geldi çattı.

11 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı öncesi camilerde hazırlıklar başladı.

24 Temmuz 2020'de müze statüsünden tekrar camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nde bir Ramazan ayı heyecanı daha yaşanacak.

60 yılı aşan sürenin ardından bir hayalin gerçekleştiği Ayasofya Camii temizliğe alındı.

İçi gül suyuyla yıkandı, avlusu ve çevresi sıcak suyla temizlendi

Fatih Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi, Ayasofya Camii ve çevresinde temizlik yaptı.

Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi.

20 kişiden oluşan ekip çalışmalarını sürdürürken, Ramazan ayı boyunca Ayasofya Camii'ne her akşam gül suyu sıkılacağı aktarıldı.

"Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca 7/24 çalışma esasına göre devam edecek olup her akşam gül suyu sıkılacak"

Ramazan ayı öncesi Ayasofya Camii'nde temizlik yaptıklarını söyleyen Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, “Ayasofya Cami içerisinde yaklaşan ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi olarak 20 kişiden oluşan ekibimizle birlikte temizlik çalışmaları yapmaktayız. Yapılan çalışmalar kapsamında cami içerisinde halılar, ayakkabılıklar temizlenmekte ve dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır. Cami dışında ise avlunun, meydanın ve şadırvanların yıkanması sıcak su kullanılarak yapılmaktadır. Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca 7/24 çalışma esasına göre devam edecek olup her akşam gül suyu sıkılacaktır. Amacımız Ayasofya Camii’yi ziyarete gelenlere daha temiz daha hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlanmaktır” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı diğer aylara göre daha yoğun

Öte yandan camiye dönüştürüldüğü günden itibaren ziyaretçi sayısı azalmayan Ayasofya'da Ramazan ayı diğer aylara göre daha yoğun geçiyor.

Özellikle bu kutsal mekanda binlerce Müslüman'la birlikte teravih kılabilmek için insanlar birbiriyle yarışıyor.

Ekipler bu yoğunluk içinde ziyaretlerin hijyen kuralları çerçevesinde huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi gün böyle geldi: Ayasofya camiye dönüştürülerek yeniden ibadete açıldı

1453'te İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya 2020'nin temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar ile yeniden ibadete açıldı.

2729 sayılı kararda, şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesi'nin 2/7/2020 tarihli ve E:2016/16015, K:2020/2595 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden Ayasofya Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 63 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir."

24 Temmuz'da 350 bin kişi saf tuttu

Bu karar yıllardır Ayasofya gibi sembolik bir mekanın müze olarak kullanılmasını içine sindiremeyen milyonları sevince boğdu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tabelası asılan eşsiz yapı 24 Temmuz 2020 tarihinde 86 yıl aradan sonra tekrar ibadethaneye çevrildi.

Binlerce Müslüman'ın akın ettiği açılışta 350 binden fazla kişi saf tuttu.

Tekbirlerle salavatlarla bir araya gelen binlerce insan mutluluk gözyaşları döktü.