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Ayasofya Camii'nde Yunan turistten provokasyon: Bayrak açıp fotoğraf paylaştı

Ayasofya Camii'nde Yunan turistten provokasyon: Bayrak açıp fotoğraf paylaştı İstanbul'un simgelerinden biri olan Ayasofya Camii'ni ziyaret eden bir turistin, Yunanistan bayrağı açarak "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaştığı fotoğraf tepki topladı.