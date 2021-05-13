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    Ayasofya'da bayram namazı

    Ayasofya'da bayram namazı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde bayram namazı kıldırıp hutbe okudu.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 05:59
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 09:41
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    İslam alemi, Ramazan ayının ardından bayramı idrak ediyor. Bayramın ilk günü kılınan 'bayram namazı' öncesi Müslümanlar camileri doldurdu.

    ELLER, İSLAM DÜNYASI VE İNSANLIK İÇİN DUADA

    İslam dünyasının Çin'de Doğu Türkistan'dan Batı Afrika'ya kadar birçok sorunla boğuştuğu, İsrail'in Filistinli Müslümanlara acımasızca saldırdığı şu günlerde eller, Müslümanların yeniden birlik ve dirlik içinde hareket etmesi, nerede yaşanıyorsa zulümlerin bir an önce son bulması için duaya kalktı.

    Ayasofya'da bayram namazı-Video

    Ayasofya da bayram namazı #1

    AYASOFYA CAMİSİ'NDE BAYRAM NAMAZI

    Ayasofya-i Kebir Camii, Ramazan Bayramı sabahında yerli yabancı binlerce Müslüman tarafından dolduruldu.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı kıldırıp hutbe irat etti.

    İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da namaz öncesi Ramazan Bayramı Vaazı verdi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayram hutbesi-Video

    Ayasofya da bayram namazı #2

    Ayasofya da bayram namazı #3

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