Ayasofya'da cemaat seçim zaferini tekbirlerle kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ayasofya'da bir araya gelerek tekbirlerle kubbeyi inletti.

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Türkiye tarihi bir seçimi daha geride bıraktı...

14 Mayıs'ta ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52 ile kazandı.

Çeyrek asırlık seçim kazanma geleneğini bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17'nci zaferine ulaştı.

Sonuçların belli olmasıyla birlikte Erdoğan destekçileri sokaklara dökülerek zaferi kutlamaya başladı.

Ayasofya'da tarihi zafer kutlaması

Kutlama adreslerinden biri de, yaklaşık 1 asırlık esaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müze statüsünden ibadethane statüsüne aldığı Ayasofya'daydı.

Burada toplanan cemaat zaferi dualarla ve tekbirlerle karşıladı.

Cemaatin tekbirleri tarihi kubbeyi adeta inletti.