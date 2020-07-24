Sabah namazı için gelenler, ibadetlerinin ardından tekrar bölgeye girmek için güvenlik noktasına gitti.

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı.

Sabah namazı için gelenler alana alınmadı. Bulundukları yerde namazlarını eda edenler, sonrasında güvenlik bölgelerine geri döndü.

KUR’AN-I KERİM OKUYARAK BEKLİYORLAR

Kimisi kaldırımda alınma saatine kadar hasırların içinde uzanırken kimisi de elindeki Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladı.

Ayasofya’da sabah namazı sonrası ViDEO

İBB, MASKE VE SECCADE DAĞITTI

Bu arada Fatih Çatladıkapı'dan gelen vatandaşlara, İBB görevlilerince kurulan çadırdan maske ve seccade dağıtıldı.

Daha sonra Fatih Belediyesi görevlilerince su verilen vatandaşlara, İBB mobil büfeden simit ve çay ikramı yapıldı.

Ayasofya çevresinde sabah namazı kılındı VİDEO







YERLİ VE YABANCI TURİST AKINI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımının beklendiği açılış töreni nedeniyle bölgeye, çok sayıda yerli ve yabancı turistin de geldiği görüldü. Geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, çok sayıda polis ekibi konuşlandırıldı.

5 FARKLI ALAN

Salgın nedeniyle cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

POLİSLER ARAMADAN ALMAYACAK

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak.

101 AMBULANS BEKLİYOR

Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.