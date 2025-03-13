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İHA

Ayasofya ibadete açıldıktan sonra yoğun ziyaretlerde istenmeyen vakalar yaşandı.

Bunlardan birinde ziyarete kapalı bölüme giren bir şahıs tarafından yapının kapılarından birine zarar verildi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddiasıyla ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Atıf K.'nin avukatı hazır bulundu.

1 YIL 8 AY CEZA

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atıf K.'yi ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmedildi.