Aydemir Akbaş taksi bulamayınca isyan etti

Hastaneye gitmek üzere evinden çıkıp, bir buçuk saat taksi bekleyen usta oyuncu, sosyal medya hesabından 'Bir an hastaneye gitmemeyi düşündüm' dedi.

İstanbul'da yaşanan türlü taksici sorunlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Taksicilerin, taksimetre, mesafe veya kaba davranış gibi türlü sorunlarından, usta oyuncu Aydemir Akbaş da nasibini aldı.

Hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi beklediğini söyleyen Akbaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duruma isyan etti.

"Bir buçuk saattir taksi bekliyordum"

"Eve dönüp hastaneye gitmemeyi düşündüm." ifadelerini kullanan Akbaş, şu cümlelerle devam etti;

“Kanseri 10 yıl önce yendim. Ama KOAH 11 yıldır devam ediyor. Pazartesi günü doktorumla randevum vardı. 9’da evden çıktım. Bir buçuk saat oldu hala taksi bekliyordum. Bi ara eve dönüp hastaneye gitmemeyi düşündüm. Tam dönerken karşımda bir taksi gördüm. Gelen müşterisini reddetmişti. Sonra bana döndü baba gel dedi. Meğer daha önce arabasına yine binmişim.





"Kucağında bebekle taksi bekleyen kadınları görünce deliriyorum"

Telefonunu verdi ,sıkışırsan beni ara dedi. Şimdi gelelim sadede. Kucağında bebeklerle taksi bekleyen kadınları gördüğüm zaman deliriyorum. Bu taksi eksikliği İstanbul halkı için bir eziyet. Lütfen ama lütfen bu işi bir an evvel halledin. Bana göre beş bin değil on bin taksi lazım. Buna devamlı bindiğim taksi şoförleri de katılıyor.”