Aydın Doğan oyunu kullandı Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da sandığa giderek oyunu kullanan isimlerden biri oldu. Doğan'ın oyunu kullanacağı sandığa gitmek için yardım aldığı görüldü.

ensonhaber.com Aydın Doğan, Kanal D, Hürriyet, Milliyet, CNN Türk gibi yayın organlarının bünyesinde bulunduğu Doğan Medya’yı 2018 yılında 890 milyon dolara Demirören grubuna satmasının ardından sessiz bir hayat sürmeyi tercih etti. Aydın Doğan da oyunu kullandı Objektiflerden uzak bir hayat yaşayan Doğan, oy kullanmak için sandığa giden isimlerden oldu. Doğan, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu’na geldi. Sandığa gitmek için yardım aldığı görüldü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oy kullandığı okulda vatandaşlık görevini yerine getiren Doğan, okula giriş yaparken görüntülendi. Doğan'ın oyunu kullanacağı sandığa gitmek için yardım aldığı görüldü.