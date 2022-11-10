TOGG projesinin dünü ve geleceği

İlk deneyim merkezi İstanbul'da açılan yerli otomobil TOGG'un, teknolojik atılım bağlamında Türkiye'ye kazandırdıklarını Aydın Enes Seydanlıoğlu, kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 yıl önce TÜSİAD toplantısında yerli otomobil konusunu gündeme getirmesiyle Türkiye'de başlayan önemli bir sürecin sonuna gelindi.

Türkiye, otomobilde artık tamamen kendi markasını oluşturmak için yeni adımlar attı ve Kasım 2017'de, merak edilen ve bir an evvel hayata geçmesi beklenen yerli otomobil projesi için birlikte çalışacak şirket ve kuruluşlar açıklandı.

Aydın Enes Seydanlıoğlu, TOGG hakkında gelen olumlu olumsuz açıklamaların Türkiye'ye kazandırdıklarını ve projenin kapsamından bahsetti.

2018'de Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) kuruldu.

Aydın Enes Seydanlıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Faaliyetlerine ilk aşamada İstanbul'da başlayan şirket, 2019 yılının son çeyreğinde İstanbul'dan Kocaeli'nin Gebze ilçesine taşındı.

2019 yılında Bursa'ya fabrika kuruldu

Tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanan TOGG'un elektrikli otomobil üretimi için Bursa’nın Gemlik ilçesinde fabrika kurulmasına karar verildi.

Yerli otomobilin SUV ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı.

İlk üretimde Anadolu Kırmızısı rengini aldı

Nihayet bu yıl ekim ayının ortalarında fabrika inşaatı tamamlanan TOGG, 29 Ekim 2022 tarihinde ilk üretim bandından 'Anadolu Kırmızısı' rengiyle indi.

Bilinçli veya bilinçsiz yorum geliyor

Son dönemde gündemi bir hayli meşgul eden yerli otomobil projesi üzerinden bilinçli veya bilinçsiz birçok yorum ve eleştiri yapılıyor.

Dolayısıyla bu durum, böylesi yenilikçi bir projeye ihtiyaç duyulmasının sebeplerinin konunun uzmanları tarafından tahlil edilmesi ve kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacını doğuruyor.

Otomobil üretimi farklı boyutlarda

Dünyada otomobil sektörü önemli bir dönüşüm içerisinde ve geleneksel otomobil üretiminin mantığı farklı bir boyuta ulaştı.

Bu yeni bakış açısı, sürücü ile otomobil arasındaki kullanıcı arayüzüne ilişkin algımızı, sürücü deneyimine ilişkin beklentimizi, otomobilimiz ile diğer otomobillerin ve otomobiller ile trafik ışıkları, sokaklar, şarj istasyonları ve otoparklar arasındaki iletişim olanaklarını değiştiriyor.

Endüstriyel evrimde donanım yerini yazılım aldı

Yakın geçmişte, akıllı telefonların ve bilgisayarların standartlaştırılmış donanımı, yavaş yavaş fiziksel sınırlarına ulaştı ve endüstriyel evrimde donanım, yerini yazılım geliştirmeye bıraktı.

Otomotiv endüstrisi, donanım standardizasyonu ve teknolojisi açısından akıllı telefon ve bilgisayar endüstrilerinden farklı olmakla birlikte, giderek standartlaşan donanım ve daralan hareket alanı dolayısıyla, bu sektörün de artık cep telefonlarına benzer bir dönüşüm sürecinden geçmesi bekleniyor.

"Yazılım tanımlı araçlar"

'Yazılım tanımlı araçlar' ifadesi, otomotiv endüstrisinde giderek daha yaygın hale geldi ve otomobilde fark yaratan özelliklerin artık donanım cihazlarından ya da mekanik aksamlardan ziyade yazılımdaki gelişmişlik olduğu ortaya çıktı.

Bu anlamda TOGG, ilk tasarlandığı andan itibaren yazılım tanımlı bir araba olarak dünyada yükselen trendler ile örtüşen bir proje olarak kurgulandı.

Ezcümle Türkiye'nin ürettiği yerli marka, otomobil endüstrisindeki yeni eğilimlere uygun olarak geliştirilmiş bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Elektrikli otomobil pazarı gelişiyor

Önümüzdeki dönemde dünyada elektrikli otomobillerin daha fazla tercih edildiğini ve piyasadaki elektrikli araç sayısında büyük artışlar olduğunu göreceğiz. Elektrikli otomobil pazarı hızla gelişiyor.

Bu gelişen pazarda var olmak isteyen köklü otomobil üreticileri de elektrikli araç imalatına girişiyorlar ve bu da sektörde rekabeti kızıştırıyor.

Dolayısıyla TOGG, otomobil endüstrisindeki dönüşümü yakalamış ve bu rekabete dahil olma şansını elde etmiştir.

Otomobilde yeni dönem

Ağ oluşturma, elektrifikasyon, otonom sürüş ve araba paylaşımı gibi olgular otomobil endüstrisinde bundan sonra yeni bir döneme girildiğini gösteriyor.

Arabalarda artık motor merkezli değil, bit ve bayt bazında düşünülen bir döneme girildiği müşahede ediliyor.

İnsanların merkezde olduğu bir dönem

Şirketlerin, devasa yerleşkelerine göre değil, tedarikçiler ve girişimciler, sektörler ve kıtalar arasındaki ilişkilerine göre değerlendirildiği ve bununla birlikte şehirlerin artık sokak ve caddelerden ibaret olarak düşünülmediği, tüm ekonomik ve ekolojik, tekil ve sosyal ihtiyaçlarıyla ağ bağlantılı insanların merkezde olduğu bir döneme doğru ilerliyoruz.

Yazılımın fark yarattığı, motor ve tork gücünün cazibesini yitirdiği, dijitalleşmenin önem kazandığı ve elektromobilitenin dengeleri değiştirdiği bir dönemde böylesi bir proje, Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki değişimi yakalamasını sağlamakla birlikte, sektörde kendini ifade edebilmesinin de önünü açtı.

Gelişmeye açık bir proje

TOGG kendi içinde bir ekosistem olarak yeni fikirlere açık, yeni teknolojilerin hakim olduğu ve tek başına değil iş birlikleriyle başarının sağlanacağı, girişimciliğin ön planda olduğu bir kurgu ile bu dönemin gereksinimlerini karşılayan bir proje olarak tezahür ediyor.

Otomobil endüstrisine yeni nesil teknoloji kolaylığı

TOGG'un küresel platformda rekabet gücünün başarısı şüphesiz gelecekte daha iyi müşahede edilebilir fakat yeni nesil teknolojileri yakalama noktasında öncü bir proje olmasıyla şimdiden ülkedeki otomobil endüstrisine büyük fayda sağlayacak gibi görünüyor."

Ülke içinde ve dışında tedarik imkanı

AA'nın haberine göre, bu projenin en önemli avantajı ise Türkiye’ye yeni nesil araçların üretilebildiği bir platform kazandırması ve geliştirilen ürün etrafında ülke içinde ve dışında bir tedarik zinciri meydana getirecek olmasıdır.