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Aydın'da 4.5 şiddetinde 3'üncü deprem yaşandı

Aydın'da 4.5 şiddetinde 3'üncü deprem yaşandı

Kuşadası açıklarında önce 4.7, ardından da 5.1, son olarak 4.5 şiddetinde üç deprem yaşandı. Depremlerin ardından herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı aktarıldı.