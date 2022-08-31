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- Aydın'da 4.5 şiddetinde 3'üncü deprem yaşandı
Aydın'da 4.5 şiddetinde 3'üncü deprem yaşandı
Kuşadası açıklarında önce 4.7, ardından da 5.1, son olarak 4.5 şiddetinde üç deprem yaşandı. Depremlerin ardından herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı aktarıldı.
- 31.08.2022 - 17:13
- Güncelleme : 31.08.2022 - 17:53
Ege'de bugün peş peşe depremler yaşandı...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.
Çevre illerde hissedildi
Hemen ardından saat 13.10 sıralarında 7.03 kilometre derinlikte gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki ikinci deprem, bölge halkı ve çevre illerde hissedildi.
Derinlik 6,7 kilometre
Son olarak AFAD, saat 17.02'de Kuşadası'nda 6,7 kilometre derinlikte ve 4.5 şiddetinde bir depremin daha yaşandığını açıkladı.
Can kaybı ve yaralanma olmadı
Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 17,25 kilometre olarak belirlendi.
Kısa sürede paniğe neden olan depremlerde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaydedildi.