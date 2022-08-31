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    Aydın'da 4.5 şiddetinde 3'üncü deprem yaşandı

    Kuşadası açıklarında önce 4.7, ardından da 5.1, son olarak 4.5 şiddetinde üç deprem yaşandı. Depremlerin ardından herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı aktarıldı.
    • 31.08.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:53
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    Aydın'da 4.5 şiddetinde 3'üncü deprem yaşandı

    Ege'de bugün peş peşe depremler yaşandı...

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.

    Çevre illerde hissedildi

    Hemen ardından saat 13.10 sıralarında 7.03 kilometre derinlikte gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki ikinci deprem, bölge halkı ve çevre illerde hissedildi.

    Derinlik 6,7 kilometre

    Son olarak AFAD, saat 17.02'de Kuşadası'nda 6,7 kilometre derinlikte ve 4.5 şiddetinde bir depremin daha yaşandığını açıkladı.

    Can kaybı ve yaralanma olmadı

    Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 17,25 kilometre olarak belirlendi.

    Kısa sürede paniğe neden olan depremlerde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaydedildi.

    Aydın da 4.5 şiddetinde 3 üncü deprem yaşandı #1


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