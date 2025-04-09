Aydın'da akademisyenden başörtülü öğrenciler ve AK Parti hakkında skandal sözler

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Aydın'da 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı...

Başörtülülere kusulan kin bir kez daha ortaya çıktı.

SKANDAL İFADELER KULLANDI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner, akademik personel adayı alımı mülakatında skandal ifadeler kullandı.

Aydıner, adaylara ait jüri raporları değerlendirilirken kullandığı sözlerle büyük tepki çekti.

BAŞÖRTÜLÜLERE VE AK PARTİ'YE BEDDUA OKUDU

28 Şubat zihniyetindeki Aydıner, önce fakültesinde başörtülü istemediğini söyledi ardından da AK Partililere bela okudu.

"FAKÜLTEMDE BAŞÖRTÜLÜ İSTEMİYORUM"

Doç. Dr. Aydıner, mülakatta, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler neler yapacağım, göreceksiniz." dedi.

"AK PARTİ'NİN ALLAH BELASINI VERSİN"

Bu sözlerin ardından salon buz keserken, Fakülte Dekanı ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Hocam, nasıl konuşuyorsunuz?" dedi.

Hadsiz sözlerine devam eden Doç. Dr. Aydıner, "AK Parti'nin Allah belasını versin. Ben bunlara oy verdim. Bundan sonra ölmüş anamın üstüne yemin ederim AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim." diye konuştu.

SALONU TERK ETTİLER

Olayın ardından bazı akademisyenler, tepki göstererek salonu terk etti.

Tepki çeken Aydıner de diğer akademisyenler tarafından salondan çıkartılmaya çalışıldı.

Salonda gerginlik yaşanırken fakülte yönetimi, olayın ardından akademisyen hakkında tutanak tuttu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Daha sonra da yönetim, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Mehmet Aydıner'i gözaltına aldı.

SERBEST KALDI

Karakoldaki işlemlerin ardından Mehmet Aydıner serbest bırakıldı.