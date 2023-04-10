Aydın'da çağla bademi tezgaha indi Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte meyveler yerini aldı. Pazarlarda tezgahı süsleyen çağlanın kilosu 70 TL'den yerini aldı.

İHA

Türkiye'ye ye bahar geldi...

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyredan hava durumu birçok kentte zirai dona sebep oldu.

Meyve ağaçlarının açtığı bahar mevsiminde zirai don meyve fiyatlarını da etkiledi.

Bahar ayının gelmesiyle birlikte çiçek açan badem ağaçları ilk meyvelerini verdi.

Birçok insanın severek tükettiği meyvelerden olan çağla bademi ise Aydın'da pazar tezgahlarında yerini aldı.

70 TL'den tezgaha indi

Yıl boyunca yaklaşık 1 ay görülen ve baharın müjdecisi olarak bilinen taze çağlalar, pazar tezgahlarını süslerken, çağlaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Ekşi ve mayhoş tadı olan çağlanın fiyatı ise lezzeti gibi görenlerin yüzünü buruştururken, sezonun ilk çağlaları kilosu 70 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

Önemli çilek üretim merkezlerinden olan Aydın’da hasat edilen ilk çilekler de kırmızı rengiyle dikkat çekerken, kilosu 35 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

"Meyveler arttıkça fiyatların da düşeceğini düşünüyorum"

Baharın gelmesiyle birlikte birçok sevilen meyvenin de tezgahlarda görülmeye başlandığını ifade eden pazarcı esnaflarından Ümit Geriş şöyle konuştu: