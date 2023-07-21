Aydın'da CHP delege seçimlerinde gerginlik: Sandalyeler havada uçuştu CHP Efeler İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde gerginlik yaşandı. Sandalye ve şişelerin havada uçuştuğu kavgada delegeler oy kullanmak için sandık başına gitti.

AA

CHP'de süren tartışmalar bitmek bilmiyor.

CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası teşkilatta da kendini göstermeye başladı.

haber.com/chp.htm" rel="tag" target="_blank">CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen delege seçimi öncesi, ilçe başkan adaylarından Altan Kemerci ile mevcut başkan Polat Bora Mersin'e destek veren gruplar arasında, "parti tüzüğü" tartışmaları nedeniyle arbede çıktı.

Sandalye ve su şişesi fırlattı

Kısa süreli arbedede, bazı partililer, sandalye ve su şişesi fırlattı. Polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi.

Seçimlerin, CHP değerlerine aykırı olduğunu ileri süren Kemerci, "Ben bu sıcakta, fiziki şartları uygun olmayan ortamda seçim yapılmasına karşıyım. Ben adaylıktan çekiliyorum." dedi.

Mersin ise parti binasında ilk kez delege seçimi yapılıyormuş gibi bir algı yaratıldığını savundu.

"Bunu partiye reva gördüler"

Tüzüğe aykırı uygulamalarının olmadığını iddia eden Mersin, "Daha kimsenin önüne zarf koymadık. Henüz seçim başlamadı. Kendileri, seçimden bu şekilde partiye zarar vererek kaçmayı, partiye reva gördüler." ifadesini kullandı.

Yaşanan gerginliğin sonlanmasının ardından parti üyeleri, delege seçimi için oy kullandı.