Aydın'da düzenlenen iki miting simitçilerin satışlarını artırdı 14 Mayıs seçimleri öncesi yapılan mitingler, işportacıların ve özellikle simitçilerin işlerini yoğunlaştırdı. Aydın'da son iki günde simit satışlarının yaklaşık 10 kat arttığı belirtildi.

İHA

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor.

Bu çerçevede partiler de il il gezerek miting çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'nun mitingleri dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşadı.

İki gün içinde yaklaşık 110 bin kişinin toplandığı Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitingler en çok simitçileri sevindirdi.

Bir aylık hasılatı iki günde yaptılar

Bir aylık hasılatı neredeyse bir günde yapan simitçiler, mitingin en kârlı çıkanı oldu.

"Giriş çıkışlar zor olduğu için de herkes simit aldı"

Seçimlerin kendilerine yaradığını ve son iki günde son yılların en iyi satışını yaptıklarını belirten simitçilerden Ercan Güneş şu ifadeleri kullandı: