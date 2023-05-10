Aydın'da düzenlenen iki miting simitçilerin satışlarını artırdı

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor.
Bu çerçevede partiler de il il gezerek miting çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'nun mitingleri dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşadı.
İki gün içinde yaklaşık 110 bin kişinin toplandığı Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitingler en çok simitçileri sevindirdi.
Bir aylık hasılatı iki günde yaptılar
Bir aylık hasılatı neredeyse bir günde yapan simitçiler, mitingin en kârlı çıkanı oldu.
"Giriş çıkışlar zor olduğu için de herkes simit aldı"
Seçimlerin kendilerine yaradığını ve son iki günde son yılların en iyi satışını yaptıklarını belirten simitçilerden Ercan Güneş şu ifadeleri kullandı:
Mitingler bize yaradı. Son iki gündür meydana yaklaşık 100 bin kişi geldi. Giriş çıkışlar zor olduğu için de herkes simit aldı. Mitinglerden en kârlı çıkan biz olduk.