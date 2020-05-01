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    Aydın'da jeotermal santralinde patlama

    Sondaj çalışmasında meydana gelen patlamanın etkisiyle sıcak su yaklaşık 40 metre yükseldi.
    • AA
    • 01.05.2020 - 16:24
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    Aydın'da jeotermal santralinde patlama

    Aydın'da kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında kaza yaşandı.

    Olay, Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde meydana geldi.

    Sondaj esnasında sıcak suyun basıncıyla patlama oldu.

    SICAK SU 40 METRE YÜKSELDİ

    Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi.

    Jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama VİDEO

    SUYU KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI

    İşçilerden yaralanın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almaya çalışıyor.

    Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor.

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