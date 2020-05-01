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Aydın'da jeotermal santralinde patlama
Sondaj çalışmasında meydana gelen patlamanın etkisiyle sıcak su yaklaşık 40 metre yükseldi.
- AA
- 01.05.2020 - 16:24
Aydın'da kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında kaza yaşandı.
Olay, Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Sondaj esnasında sıcak suyun basıncıyla patlama oldu.
SICAK SU 40 METRE YÜKSELDİ
Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi.
Jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama VİDEO
SUYU KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI
İşçilerden yaralanın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almaya çalışıyor.
Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor.