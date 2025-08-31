Aydın'daki orman yangını devam ediyor: 3'üncü güne girildi

Denizli’nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın’ın Buharkent ilçesine sıçradı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

3'üncü günde de 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile alevlere müdahale sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Denizli Valiliği'nden yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

29 Ağustos 2025 Cuma günü, ilimiz Buldan ilçesi Çatak Mevkii'nde orman yangını çıkmıştır. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 10 helikopter, 66 arazöz, 45 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi ve 361 personel, Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı 32 araç ile 70 personel, ayrıca ilçe belediyeleri ile diğer kurum ve kuruluşlarımıza bağlı 47 araç ve 203 personel ile müdahale edilmektedir.



Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen yangını kontrol altına alma çalışmalarımız havadan ve karadan müdahaleyle tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir.