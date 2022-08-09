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    Ayetel Kürsi nasıl okunur? Ayetel Kürsi Türkçe anlamı...

    Allah'a sığınmak ve kötülüklerden korunmak için edilen dualardan birisi de Ayetel Kürsi'dir.Peki, Ayetel Kürsi nasıl okunur, anlamı nedir?
    • 09.08.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:34
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    Ayetel Kürsi nasıl okunur? Ayetel Kürsi Türkçe anlamı...

    Müslüman alemi, kaza ve belalardan korunmak, tövbe etmek, yardım istemek ve bağışlanmak için sık sık ibadet eder yani dua okur.

    Kur-anı Kerim içerisinde bulunan en etkili dualardan birisi de Ayet-el Kürsi'dir.

    Ayetel Kürsi, Bakara suresinin 255. Ayet-i Kerimesidir.

    Bakara suresi içerisinde bulunan bir sure olan Ayet-el Kürsi; Tevhid ilmiyle alakalı derin anlamlar taşır.

    Ayetel Kürsi duasının okunuşu ve anlamı da pek çok insan tarafından merak edilmektedir.

    Peki, Ayetel Kürsi nasıl okunur, anlamı nedir?

    Ayetel Kürsi'nin okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

    Ayetel Kürsi'nin Anlamı

    Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur.

    Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

    Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.

    O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

    Ayetel Kürsi nasıl okunur? Ayetel Kürsi Türkçe anlamı... #1


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