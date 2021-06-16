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    Ayhan Bilgen tahliye edildi

    Ayhan Bilgen'in de aralarında bulunduğu dört sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.
    • AA
    • 16.06.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 14:15
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    Ayhan Bilgen tahliye edildi

    HDP'li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, 6-8 Ekim olayları kapsamında tutuklanmıştı. Bilgen ile birlikte 4 sanık daha tutuklu bulunuyordu.

    TAHLİYE KARARI GELDİ

    HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de aralarında olduğu Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal ve Can Memiş adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

    Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

    Ayhan Bilgen tahliye edildi #1

    37 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Kobani davasında sanıklar 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylardan sorumlu olmakla suçlanıyor.

    Ayhan Bilgen tahliye edildi #2

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