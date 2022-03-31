Ayhan Bilgen'in öncülüğünde Türkiye'nin Sesi Partisi kuruldu

Partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na verildi. Kuruculardan Müslüm Doğan, "Hiçbir partinin devamı değiliz" açıklamasında bulundu.

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen, yeni partisini kurdu.

Bilgen, daha önce yaptığı açıklamada, "7 Kasım-1 Haziran'da HDP'nin vahim hataları oldu." demişti.

TÜRKİYE'NİN SESİ PARTİSİ İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ

HDP'den ayrılık kararının ardından, Bilgen'in liderliğini yaptığı Sessizlerin Sesi Hareketi partileşme yoluna gitti.

Eski İzmir Milletvekili ve eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SES Partisi) kuruluş dilekçesini bu sabah İçişleri Bakanlığı’na teslim etti.

"HİÇBİR PARTİNİN DEVAMI DEĞİLİZ" AÇIKLAMASI

Kurucu üyeler arasında bulunan Doğan, "Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasiyi aramak, demokrasiyi geliştirmek, halkın taleplerini karşılamakla ilgili demokratik bir partidir. Hiçbir partinin ne karşısında yer alan bir siyasi tutumu söz konusudur ne de devamı niteliğindedir." dedi.

GENEL BAŞKAN AYHAN BİLGEN

Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrasında Bakanlığa geçerek dilekçeyi teslim etti.

Kısa adı SES Partisi olan Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurucular listesinde 31 kişi yer alıyor. Partinin kurucu genel başkanı ise Ayhan Bilgen oldu.

PARTİNİN LOGOSU GÜVERCİN

Öte yandan partinin logosu; koyu mavi zemin üzerinde, ağzında zeytin dalı taşıyan beyaz renkli güvercin figürü oldu.