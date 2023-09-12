Ayhan Bora Kaplan operasyonu: İsmail Hakkı Pekin, 'Operasyonların devamı gelecek' dedi Ensonhaber canlı yayınında Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Pekin, Kaplan operasyonu hakkında "Yerlikaya ile yeni bir dönem başladı" dedi. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı, İçişleri Bakanı'nın bu işin üzerine gitmeye başladığına dikkati çekti.

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Özel Haber

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan'a operasyon düzenlendi.

Emniyet güçleri, Esenboğa Havalimanı'nın girişinde düzenlediği operasyon sonucu Kaplan'ı gözaltına aldı.

Ayhan Bora Kaplan operasyonu

Operasyonlar genişlerken, 5 ilde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Kaplan'a yönelik operasyonu, Taha Hüseyin Karagöz'ün Ensonhaber YouTube canlı yayınında değerlendirdi.

"Ankara'da çok ünlü bir ekip"

Türkiye'de son dönemde siyaset-ticaret-çete olaylarının gündemde olduğunu belirten Pekin, şu ifadeleri kullandı:

Bu ekip, Ankara'da çok ünlü bir ekip. Herkes tarafından bilinen, haraç alan, zaman zaman birtakım siyasiler tarafından kullanılan ya da kendilerinin siyasiler tarafından kullanıldığını ifade eden gruplardı.

"Bu çeteler temizlenecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yeni bir dönemin başladığını belirten Pekin, şöyle devam etti:

Sayın Yerlikaya ile birlikte bu çetelerin üzerine gidileceğini ve büyük ihtimalle bunların temizleneceğini değerlendiriyorum.



Umarım Sayın Yerlikaya ile birlikte yeni bir dönem başlıyordur. Öyle görüyorum. Umarım hepsini temizlerler. İnsanlar biraz daha rahat nefes alır.

"Operasyonların devamı gelecek"

Benzeri operasyonların devamının geleceğine inandığını belirten Pekin, "Emniyet'le, Jandarma'yla da ilişkileri var. Bunların da ortaya çıkması lazım. O zaman insanlar güvenli dolaşabilirler." dedi.

Pekin, Türkiye'nin böyle bir dönemi geçmişte de yaşadığını anımsatarak, "Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu dönemde.. Burada da öyle bir durum var." diye ekledi.

"Yerlikaya üzerine gitmeye başladı"

Bu tip yapıların kullanılmak suretiyle bankaların iflas ettirildiğini anlatan Pekin, şunları dile getirdi:

Sayın eski içişleri bakanı ayrıldıktan sonra yeni İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya bu işin üzerine gitmeye başladı.



Konu sadece bununla sınırlı değil. Bu tip örgütler, kendilerini hizmete hazır halde gösterip, birilerinin adına iş yapıyorlar.



Birileri tarafından kullanılıyorlar. Kendileri de büyük miktarda bundan nemalanıyorlar. Etrafa korku salıyorlar.