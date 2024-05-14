Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 polis gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 emniyet görevlisinin gözaltına alındığı açıklandı.

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DHA

Kamuoyunun dikkatle takip ettiği konulardan biri Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma...

Örgüte ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam ediliyor.

3 rütbeli polis açığa alındı

Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç., Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü K.Ö. ve Şube Müdür Yardımcısı Ş.D., İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır." denildi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 3 emniyet mensubu hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Evlerinde arama yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahse konu polisler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlığı altındaki 'Suç için anlaşma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Suçluyu kayırma' ve "Gizliliğin ihlali' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet görevlilerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Terör şube aramayı yaptı

Terör şube tarafından yapılan aramalarda polislerin evlerindeki dijital materyallere el konulurken, haklarında yurt dışına çıkma yasağı da konulduğu öğrenildi.

3 polis gözaltına alındı

Daha sonra ise Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan 3 polis hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

Soruşturma devam ediyor

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık olan ve elektronik kelepçeye rağmen yurt dışına kaçtığı öne sürülen Serdar Sertçelik’in kaçışında ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında işlemlerin sürdüğü, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)