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AYM, alkolmetreyi üflemeyen kişinin başvurusunu reddetti

AYM, alkolmetreyi üflemeyen kişinin başvurusunu reddetti Anayasa Mahkemesi (AYM), alkolmetreyi üflemediği için ehliyetine el konulan ve 5 bin TL ceza kesilen sürücünün tutanak itirazını reddetti.