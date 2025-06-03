AYM, alkolmetreyi üflemeyen kişinin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar...
Olay Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşandı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Başvurucu Burak G., alkolmetreyi kullanmayı kabul etmediği gerekçesiyle 5 bin 224 TL idari para cezası ile cezalandırıldı.
Burak G.’nin sürücü belgesine de iki yıl el konuldu.
İTİRAZ ETTİ
Polis tarafından hazırlanan tutanağı imzalamayan başvurucuda götürüldüğü hastanede yapılan kontrolünde alkole rastlanmadı.
Burak G. bunun üzerine İnegöl Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz etti.
AYM'YE BAŞVURDU
Hakimlik itirazı reddedince dosya Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne taşındı, ancak buradan da itiraz geldi.
Başvurucu bu kez hakimliğin olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesi talebini kabul etmemesinin, silahların eşitliği ilkesini aykırı olduğunu sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
Başvuruyu inceleyen AMY, kamu görevlilerince düzenlenen tutanağın bizzat başvurucunun kendi beyanlarıyla doğrulandığına dikkat çekti.
Olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelenmediği şikayetine ilişkin başvurucuya savunma hakkı tanındığına işaret eden Anayasa Mahkemesi, hak ihlali olmadığı kararını verdi.
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