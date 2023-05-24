AYM kararı verdi: Pandemide kesilen cezalar iade edilecek Salgın döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara bağlandı. Pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin cezalar geri alınabilecek.

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Koronavirüs salgını döneminde alınan tedbirlerden bir tanesi de maskeydi.

Maske takmayanlara para cezaları kesilmişti..

Uzun süre tartışılan cezalarla ilgili kritik bir adım geldi.

KOVID-19 salgını döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazın karar metni, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Paralar geri alınabilecek

Karara göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.

Başvuru kararında özetle; idari para cezası düzenlenmesine rağmen henüz tahsil edilmeyen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilirken aynı nedenle tahsil edilmiş olan idari para cezalarının ilgilisine iade edilmemesinin hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkelerine aykırı olduğu, aynı nedenden dolayı haklarında idari yaptırım uygulanan kişilerin farklı muameleye tabi tutulması suretiyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiği belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Cezalarının tahsil edilmemesine karar verilmişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, 25 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

KOVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 arasında vatandaşa kesilen para cezalarının tahsil edilmemesine karar verilmişti.

Karara göre, tahsil edilen idari para cezaları ise iade edilmeyecekti.