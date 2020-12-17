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AYM üyeliği seçim sonucu belli oldu

AYM üyeliği seçim sonucu belli oldu

En çok oyu İrfan Fidan, Mustafa Özsoy ve Mustafa Erol aldı. Üç isimden birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atayacak.