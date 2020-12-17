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    AYM üyeliği seçim sonucu belli oldu

    En çok oyu İrfan Fidan, Mustafa Özsoy ve Mustafa Erol aldı. Üç isimden birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atayacak.
    • AA
    • 17.12.2020 - 12:52
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 13:05
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    AYM üyeliği seçim sonucu belli oldu

    Yargıtay üyeleri, Anayasa Mahkemesi'ne gidecek isimleri belirlemek üzere bugün sandık başına gitti.

    Yapılan seçimde 5 aday yarışırken; İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATAYACAK

    İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol'un isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç isimden birisini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atayacak.

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