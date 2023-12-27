AYM'nin Can Atalay için gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayınlandı Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma”, “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği belirtildi.

İHA

Türkiye'de siyasi gündemin sıkça konuşulan konuları arasında 'Can Atalay' da yer alıyor.

Konuya dair bir yeni gelişme daha yaşandı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan AYM’nin gerekçeli kararında, Yüksek Mahkeme'nin daha önce verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmediği vurgulandı.

Kararda, ayrıca Yüksek Mahkeme'nin kararlarının yerine getirilmemesinin Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı hükmü ile çatışan bir durum olduğu aktarıldı.

Hakları ihlal ettiği tespit edildi

AYM’nin Gezi Davalısı hükümlüsü Atalay hakkında hak ihlali verdiği karara uyulmaması dolayısıyla yapılan 2. başvurunun gerekçeli kararında, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma”, “kişi hürriyeti ve güvenliği” ve “ bireysel başvuruda bulunma” haklarının ihlal edildiği belirtildi.

AYM’nin gerekçeli kararı, Yüksek Mahkeme üyelerinden Muammer Topal, İrfan Fidan ve Muhterem İnce’nin karşı oylarıyla ve diğer üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)