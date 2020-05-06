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- Aynada kendini görüp kavgaya tutuşan horoz
Aynada kendini görüp kavgaya tutuşan horoz
Artvin’in Borçka ilçesinde aynada ilk kez kendini gören bir horoz, aynada gördüğünün kendisi olduğundan habersiz adeta ayna ile kavgaya tutuştu.
- İHA
- 06.05.2020 - 11:45
Borçka'nın Çifteköprü köyünde bulunan bir restoranda, yapılan temizlik esnasında içeride bulunan eşyalar dışarı taşındı.
İşletme çalışanlarından Yaşar Şimşek eşyalar arasında bulunan aynayı dışarı koyunca, bahçede dolaşan horoz aynayı fark etti.
AYNADA GÖRDÜĞÜ HOROZU BAŞKASI SANINCA KAVGAYA TUTUŞTU
Kendisini ilk kez aynada gören horoz, kendisini başka bir horoz sanarak ayna ile kavga etmeye başladı.
O anları cep telefonuna kaydeden Yaşar Şimşek, daha sonra, horozun kendisine zarar vereceğini düşünerek elinde bulunan çubukla, horozu aynanın karşısından güçlükle uzaklaştırdı.