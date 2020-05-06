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Aynada kendini görüp kavgaya tutuşan horoz

Aynada kendini görüp kavgaya tutuşan horoz

Artvin’in Borçka ilçesinde aynada ilk kez kendini gören bir horoz, aynada gördüğünün kendisi olduğundan habersiz adeta ayna ile kavgaya tutuştu.