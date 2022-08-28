3 gündür cezaevinde olan Gülşen'in serbest bırakılması gerektiğini savunan şarkıcı Aynur Aydın 'İslam dini, hoşgörü dinidir' dedi.

İmam hatiplilere yönelik sözleriyle tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

3 gündür cezaevinde tek kişilik bir koğuşta kalan Gülşen, tutuksuz yargılanmayı bekliyor.

Ortaya çıkan görüntüleriyle ağır tepki toplayan Gülşen, bir kesim tarafından da destekleniyor.

Bir kesim 'bu ceza fazla' düşüncelerine kapılırken, bir kesim de 'bu sözlerin affı olmaz' ifadelerini savunuyor.

Aynur Aydın'dan Gülşen'e destek

Günlerdir Türkiye'de gündem yaratan olayda, ünlülerin çoğunluğundan Gülşen'e destek mesajları geliyor.

"Gülşen serbest bırakılsın" adı altında paylaşımlar yapılırken, şarkıcı Aynur Aydın da destekleyen tarafta yerini belli etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gülşen ile tesettürlü bir kadının sarıldığı fotoğrafı koyan Aynur Aydın, "Gülşen, bir an önce serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İslam dini hoşgörü dinidir"

Cümlelerine devam eden Aydın, "Ne alaka diye soranlara söylüyorum, günlerdir kadına etmediğiniz hakaret kalmadı! Dinsiz imansız kutsalımıza hakaret etti dediniz. Halkı ayrıştırıyor kutuplaştırıyor dediniz! Gülşen hiçbir zaman ayrıştırmadı toplumu, aksine herkes özgürdür deyip kucakladı bütün herkesi.

İslam dini hoşgörü dinidir. Keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz, bu kadar nefretle yazıp çizmeseniz. Çok üzücü hepimiz bu ülkenin bu vatanın evlatlarıyız. Daha anlayışlı olsak keşke." dedi.