Ayşe Barım'ın savcılıktaki ifadesi: Bireysel olarak kendim gittim, oyunculara eşlik etmek üzere buluştum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ayşe Barım'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Barım, ifadesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ayşe Barım "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı.

"OYUNCULARA EŞLİK ETMEK ÜZERE BULUŞTUM"

Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"OSMAN KAVALA İLE BİR FİLMİN TANITIM SÜRECİNDE TEMAS ETTİM"

"Mehmet Osman Kavala isimli şahsı nereden tanırsın. Yine Mehmet Osman Kavala ile gezi parkına sürecine kadar herhangi bir HTS telefon irtibatınız bulunmamasına rağmen neden bu süreçte 39 kez görüşmeniz olmuştur?" sorusuna Barım, şu yanıtı verdi:

"Mehmet Osman Kavala, Fatih Akın isimli yönetmenini filminin tanıtım sürecini yaparken temas ettim. Bahse konu filmin çekimleri 2013 yılı içerisinde yapılmıştır. Filmin adını Kesik olarak biliyorum. Venedik film festivalinde bu filmin açılışını o yıl içerisinde yaptık. Türkiye'deki galasını Nişantaşı Citys'de ön gösterimi ve after partisini ise Osman Kavala'ya ait Cezayir isimli iş merkezinde yapmaya karar aldık. Osman kavala ile irtibatım bundan ibarettir. Binayı kullanım ile ilgili görüşmeler olduğunu düşünüyorum. Zaten haberlere bakıldığında bahse konu kesik filminin ön gösterimi ve after partisinin Cezayir isimli Kavala'ya ait binada olduğunu haberlerden kolaylıkla görebilirsiniz. O tarihin öncesinde ve sonrasına Osman Kavala ile irtibatım yoktur. Bahse konu görüşmeler geziden 1 yıl sonra film üzerine olmuştur.



Bana sormuş olduğunuz soruyu anladım. Ben bahse konu 27/05-01/06 2013 tarihlerinde sanatçılarla görüşmüşümdür. Bu görüşmeler bana aittir. Bahse konu dönem yaklaşık 12 yıl önceki dönemdir o dönemde birlikte çalıştığım oyuncu sayım daha azdır. Bu yüzden bahse konu tarihte görüştüğüm kişilerle öncesi ve sonrası bakıldığında her gün görüşmelerim vardır. bunlar benim 1-2 çalıştığım oyuncular değil arkadaşlarımdır."