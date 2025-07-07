Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek

Menajer Ayşe Barım, gündemdeki yerini koruyor...

Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıktı.

Gezi Parkı protestolarının üzerinden geçen 12 yılın ardından söz konusu eylemlerle bağlantılı olarak yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım, bugün ilk kez İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına ifadesini verdi.

Savcının tutukluluğunun devamını istediği Barım hakkında da ara karar verildi.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Ayşe Barım davasında karar arası verildi.

Barım'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

İkinci duruşma 1 Ekim'de görülecek.

Duruşma sırasında da Barım'ın ilk sözlerinin, "Benimle ilgili tüm iddialar asılsızdır. Bu iddiaları sosyal medyada kimliği belirsiz kişiler yaymıştır." olduğu öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Öte yandan, Ayşe Barım davasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmut Günsür, Nejat İşler, Zafer Algoz ve Enver Aysever hakkında ise zorla getirme kararı verildi.

30 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Barım, 27 Ocak 2025’te tutuklanmış ve hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Barım’a yöneltilen suçlama, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' olarak yer aldı.

PROTESTOLARI PLANLADI

Savcılık, Barım’ın Gezi sürecinde sanatçıları organize ederek eylemlere katkı sunduğunu, medya aracılığıyla kamuoyu yönlendirmesi yaptığını ve bu faaliyetlerin protestoların planlamasında etkili olduğunu öne sürüyor.

Aynı iddianamede, Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim şirketinin faaliyetlerinin 'etki ajanlığı kastını ortaya koyduğu' da ifade edildi.

Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.