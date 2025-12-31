Ayşe Tokyaz cinayeti davasında ara karar açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin takip ettiği davada yeni gelişme...

İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz’da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili açılan dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya müşteki Esra Tokyaz, sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Duruşmada yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Davanın 3'üncü gününde ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 24 Mart tarihine erteledi.

"AYŞE'Yİ BEN ÖLDÜRMEDİM"

Tutuklu sanık eski polis memuru Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ı bavula kendisinin koyduğunu ama kendisinin öldürmediğini söylemişti.

Koç, "Genel manada Ayşe'yi ben öldürmedim. Bunu ispatlayacağım. Soruşturma aşamasında verdiğim ifadeyi tekrar ediyorum. Bu dosyada kimsenin suçu yoktur. Birkaç kişi harici diğer sanıkları tanımıyorum." demişti.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede; sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.